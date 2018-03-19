Зимние дороги открываются после метели. Не все 

По зимнику Салехард — Надым сегодня, 19 марта, с 11:00 разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.
Уренгой — Красноселькуп доступен для движения машин повышенной проходимости общей массой до 30 тонн.
Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги работает для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.
Дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале работает в следующем режиме: участок Аксарка — Салемал открыт для транспорта повышенной проходимости общей массой до 20 тонн, участок Салемал — Панаевск — Яр-Сале — закрыт.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.