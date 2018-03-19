Зимние дороги открываются после метели. Не все

По зимнику Салехард Надым сегодня, 19 марта, с 11:00 разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн. Уренгой — Красноселькуп доступен для движения машин повышенной проходимости общей массой до 30 тонн. Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги работает для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн. Дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале работает в следующем режиме: участок Аксарка — Салемал открыт для транспорта повышенной проходимости общей массой до 20 тонн, участок Салемал — Панаевск — Яр-Сале — закрыт. Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.