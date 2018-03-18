Ещё
Крупнейшая выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра» состоялась в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейшая выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра» состоялась в столице 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятие прошло в субботу, 17 марта.
Посетителей выставочного зала, расположенного неподалеку от станции метро «Новослободская», сразу по прибытии ждало погружение в мир небольших домашних любимцев. В рамках выставки «ЗооПалитра» можно было увидеть не только таких традиционных «наладонных» питомцев», как хомяки, морские свинки, крысы и мыши.
Участники мероприятия представили публике шиншилл, песчанок, дегу, декоративных кроликов и птиц, а также улиток и ежей. Одной из главных достопримечательностей выставки стала редкая гамбийская хомяковая крыса по кличке Гешефт.
Зверьков этого вида в Москве живет всего двое. Кроме этого, гости «ЗооПалитры» могли понаблюдать за конкурсами, во время которых грызуны демонстрировали гостям свои умения находить хозяев по запаху, ходить по канату и забираться на неприступные высоты.
Тем не менее, помимо развлекательной функции, выставка выполняет еще и образовательную.
— На каждом нашем мероприятии мы проводим для юных посетителей «Урок доброты». Приглашенные специалисты рассказывают детям о том, что крысы, хомячки и другие маленькие животные не игрушки, а живые существа, которые требуют не просто любви, но и постоянного ухода и заботы. Ребятам показывают ролики о мелких грызунах и устраивают с ними тематические игры, — рассказал организатор выставки Сергей Лукьянов.
Вечерняя Москва: последние новости
Студентам предложили варианты обучения за рубежом Музей отметил полувековой юбилей открытием запасников Творожный скандал. Росконтроль снова выявил нарушения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах45
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован42
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение