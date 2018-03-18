Крупнейшая выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра» состоялась в столице 

Мероприятие прошло в субботу, 17 марта.
Посетителей выставочного зала, расположенного неподалеку от станции метро «Новослободская», сразу по прибытии ждало погружение в мир небольших домашних любимцев. В рамках выставки «ЗооПалитра» можно было увидеть не только таких традиционных «наладонных» питомцев», как хомяки, морские свинки, крысы и мыши.
Участники мероприятия представили публике шиншилл, песчанок, дегу, декоративных кроликов и птиц, а также улиток и ежей. Одной из главных достопримечательностей выставки стала редкая гамбийская хомяковая крыса по кличке Гешефт.
Зверьков этого вида в Москве живет всего двое. Кроме этого, гости «ЗооПалитры» могли понаблюдать за конкурсами, во время которых грызуны демонстрировали гостям свои умения находить хозяев по запаху, ходить по канату и забираться на неприступные высоты.
Тем не менее, помимо развлекательной функции, выставка выполняет еще и образовательную.
— На каждом нашем мероприятии мы проводим для юных посетителей «Урок доброты». Приглашенные специалисты рассказывают детям о том, что крысы, хомячки и другие маленькие животные не игрушки, а живые существа, которые требуют не просто любви, но и постоянного ухода и заботы. Ребятам показывают ролики о мелких грызунах и устраивают с ними тематические игры, — рассказал организатор выставки Сергей Лукьянов.