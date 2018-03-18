Музей Дарвина представляет выставку «Козел — животное гордое»

Дарвиновский музей представляет необычную выставку, в основе которой «козлиная» коллекция искусствоведа Елены Кальницкой : игрушки, антикварные предметы, посуда и другие экземпляры со всех концов света. Она называется «Козел — животное гордое».

Её собрание насчитывает 3,5 тысячи экземпляров, а в экспозицию включено около 800. Искусствовед признаётся, что у неё дома парнокопытные живут не только на полках в виде игрушек и статуэток: их «портреты» можно встретить на посуде и даже предметах мебели. Экспонаты дополняются полорогими из фондов Дарвиновского музея.

Этот проект — возможность больше узнать о козлах и истории их взаимоотношений с человеком. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте музея.

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