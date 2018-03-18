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Музей Дарвина представляет выставку «Козел — животное гордое»
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Музей Дарвина представляет выставку «Козел — животное гордое» 

Москва меняется 7 часов назад
Фото: Москва меняется
Дарвиновский музей представляет необычную выставку, в основе которой «козлиная» коллекция искусствоведа Елены Кальницкой: игрушки, антикварные предметы, посуда и другие экземпляры со всех концов света. Она называется «Козел — животное гордое».
Её собрание насчитывает 3,5 тысячи экземпляров, а в экспозицию включено около 800. Искусствовед признаётся, что у неё дома парнокопытные живут не только на полках в виде игрушек и статуэток: их «портреты» можно встретить на посуде и даже предметах мебели. Экспонаты дополняются полорогими из фондов Дарвиновского музея.
Этот проект — возможность больше узнать о козлах и истории их взаимоотношений с человеком. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте музея.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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