Студентам предложили варианты обучения за рубежом

Вчера в столице прошла масштабная выставка «Высшее образование за рубежом». С абитуриентами пообщались представители ведущих вузов как России , так и всего мира. Предложения университетов изучила корреспондент «ВМ».

Начинать готовиться к поступлению за границу необходимо за несколько лет. В приоритетах — подтягивание иностранных языков, сдача вступительных испытаний и, что немаловажно, полный настрой на самостоятельную жизнь. Десятиклассница Юлия Зыкова зарубежные программы пока только присматривает. По качеству привлекают вузы Европы. Но у Соединенных Штатов Америки более выгодный индивидуальный подход.

— Дело в том, что я мастер спорта по синхронному плаванию, — рассказывает Юлия. — И насколько мне известно, иностранные университеты принимают спортсменов на особых льготных условиях. Подумываю о гуманитарных специальностях: социологии или политологии. Да и тренировки хотелось бы продолжить.

А вот Жанна Катышева уже получает образование в столице. Сейчас девушка изучает в одном из московских колледжей дизайн интерьеров. Но повысить квалификацию ей хотелось бы в Европе: так и что-то новое узнать можно, и связями обзавестись, и качество обучения сравнить.

— Понимаю, что придется серьезно заняться английским, без этого заграницей делать нечего, — утверждает Жанна. — Хочется в Испанию Великобританию или Латвию . Эти страны интересны и в плане культуры, и с точки зрения карьерных перспектив.

К сожалению, полноценное зарубежное образование на данном этапе доступно не каждому. Но ведущие столичные вузы предлагают немало удачных альтернатив. Это и обмен студентами, и направления в языковые школы, и программы двойных дипломов.