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Известный режиссер Булат Юсупов впервые проголосовал на башкирском языке
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Известный режиссер Булат Юсупов впервые проголосовал на башкирском языке 

Башкирское спутниковое телевидение 11 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
На своей странице в соцсети известный режиссер Булат Юсупов рассказал о том, что принял участие в выборах президента Российской Федерации. При этом режиссер впервые взял бюллетень для голосования на башкирском языке.
Напомним, всего в Башкортостане изготовлено 3 миллиона 68 тысяч 966 бюллетеней на трёх языках: 2 миллиона 532 тысячи 966 экземпляров — на русском, 348 тысяч 300 — на башкирском и 186 тысяч 800 — на татарском. При этом в каждом бюллетени текст также напечатан и на русском языке.
Всего по стране количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента России составит 111 миллионов 425 тысяч 443.
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