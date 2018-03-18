Известный режиссер Булат Юсупов впервые проголосовал на башкирском языке

На своей странице в соцсети известный режиссер Булат Юсупов рассказал о том, что принял участие в выборах президента Российской Федерации. При этом режиссер впервые взял бюллетень для голосования на башкирском языке.

Напомним, всего в Башкортостане изготовлено 3 миллиона 68 тысяч 966 бюллетеней на трёх языках: 2 миллиона 532 тысячи 966 экземпляров — на русском, 348 тысяч 300 — на башкирском и 186 тысяч 800 — на татарском. При этом в каждом бюллетени текст также напечатан и на русском языке.

Всего по стране количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента России составит 111 миллионов 425 тысяч 443.