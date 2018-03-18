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Москвичи могут посетить индийскую ярмарку «Delhi базар»
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Москвичи могут посетить индийскую ярмарку «Delhi базар» 

Москва меняется 11 часов назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 18 марта, москвичи могут посетить атмосферный «Delhi базар» в пространстве «Спейс» Дизайн-завода «Флакон».
Из загадочной чарующей Индии на ярмарку привезли восхитительные палантины, лёгкие сарафаны из натуральных тканей, украшения в этническом стиле, аюрведическую косметику, специи, ароматические масла и другие товары, которыми славится южноазиатская страна. Продавцы с радостью расскажут о происхождении и значении той или иной вещицы.
Кроме того, в рамках ярмарки запланированы лекции, посвящённые культуре, религии и традициям Индии. Особая гордость «Delhi базара» — фудкорт, где можно попробовать национальные индийские блюда.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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