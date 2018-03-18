В образовательных учреждениях региона проходят концерты и спортивные праздники

18 марта стало насыщенным событиями днем для школ Ярославской области . Организованы концерты, выставки, игровые программы.

— Спланировано несколько мероприятий для родителей дошколят: мы нашли возможность провести открытые уроки, чтобы они посмотрели на педагогов, к которым придут на следующий год, — рассказала директор ярославской школы №15 Ольга Томилина. — Идут спортивные соревнования для детей и родителей, состоялась также совместная интеллектуальная игра «Хочу все знать». После обеда — соревнования по баскетболу для учеников 5 — 7-х классов. Оказывается психологическая помощь родителям, дети которых в этом году сдают экзамены.

Многие образовательные организации сегодня провели мероприятия по профессиональной ориентации, в рамках которых старшеклассники-выпускники проходят тестирование, в результате выявляется склонность к той или иной работе. В ярославской школе №8 большим концертом отмечают 65-летний юбилей.

— Рыбинская муниципальная система образования объявила семейный выходной день 18 марта днем открытых дверей, — рассказала первый заместитель директора департамента образования администрации Рыбинска Светлана Смирнова . — В школах и центрах дополнительного образования проходят концерты, мастер-классы, спектакли и выставки. В лицее №2 был организован показ детского документального кино в рамках муниципального проекта «Герой с нашей улицы». В центре технического творчества — экскурсии в музей техники и выставка роботов. А в центре «Солнечный» — показательные выступления клуба юных собаководов «Ласковый лай».

Дискуссионные клубы, экологические викторины, игровые программы, дефиле школьной одежды, стрельба в электронном тире, караоке и флешмобы — программу выходного дня можно составить с учетом интересов всей семьи. Кроме того, практически во всех школах региона организованы спортивные праздники и веселые старты, причем во многих родители могут не только поболеть, но и поучаствовать.