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В образовательных учреждениях региона проходят концерты и спортивные праздники
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В образовательных учреждениях региона проходят концерты и спортивные праздники 

Портал органов государственной власти Ярославской области 11 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
18 марта стало насыщенным событиями днем для школ Ярославской области. Организованы концерты, выставки, игровые программы.
— Спланировано несколько мероприятий для родителей дошколят: мы нашли возможность провести открытые уроки, чтобы они посмотрели на педагогов, к которым придут на следующий год, — рассказала директор ярославской школы №15 Ольга Томилина. — Идут спортивные соревнования для детей и родителей, состоялась также совместная интеллектуальная игра «Хочу все знать». После обеда — соревнования по баскетболу для учеников 5 — 7-х классов. Оказывается психологическая помощь родителям, дети которых в этом году сдают экзамены.
Многие образовательные организации сегодня провели мероприятия по профессиональной ориентации, в рамках которых старшеклассники-выпускники проходят тестирование, в результате выявляется склонность к той или иной работе. В ярославской школе №8 большим концертом отмечают 65-летний юбилей.
— Рыбинская муниципальная система образования объявила семейный выходной день 18 марта днем открытых дверей, — рассказала первый заместитель директора департамента образования администрации Рыбинска Светлана Смирнова. — В школах и центрах дополнительного образования проходят концерты, мастер-классы, спектакли и выставки. В лицее №2 был организован показ детского документального кино в рамках муниципального проекта «Герой с нашей улицы». В центре технического творчества — экскурсии в музей техники и выставка роботов. А в центре «Солнечный» — показательные выступления клуба юных собаководов «Ласковый лай».
Дискуссионные клубы, экологические викторины, игровые программы, дефиле школьной одежды, стрельба в электронном тире, караоке и флешмобы — программу выходного дня можно составить с учетом интересов всей семьи. Кроме того, практически во всех школах региона организованы спортивные праздники и веселые старты, причем во многих родители могут не только поболеть, но и поучаствовать.
— Пришли проголосовать и еще проявили себя в спортивном мероприятии «Мама, папа, я — спортивная семья», заняли второе место, — рассказала Елена Потемкина из Ярославля.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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