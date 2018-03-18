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В Башкортостане бюллетени на башкирском языке напечатаны в достаточном количестве
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В Башкортостане бюллетени на башкирском языке напечатаны в достаточном количестве 

Башкирское спутниковое телевидение 12 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В Башкортостане напечатано 348 300 бюллетеней на башкирском языке. Этого хватит для того, чтобы проголосовали все желающие.
На горячую линию Центризбиркома республики звонили граждане, обеспокоенные тем, что бюллетеней на башкирском языке может не хватить на всех желающих. В ЦИКе отвечают, что причин для беспокойства нет. Бюллетени напечатаны в достаточном объеме.
Всего в Башкортостане изготовлено 3 миллиона 68 тысяч 966 бюллетеней на трёх языках: 2 миллиона 532 тысячи 966 экземпляров — на русском, 348 тысяч 300 — на башкирском и 186 тысяч 800 — на татарском. При этом в каждом бюллетени текст также напечатан и на русском языке. Всего по стране количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента России составит 111 миллионов 425 тысяч 443.
Фото: Интернет
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