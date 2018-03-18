Наньчан, 18 марта /Синьхуа/ — С приходом весны в Китае распустились цветы. Люди по всей стране начали выезжать на природу, чтобы полюбоваться красотой цветения.
Цзуньи /пров. Гуйчжоу/, 18 марта /Синьхуа/ — С приходом весны в Китае распустились цветы. Люди по всей стране начали выезжать на природу, чтобы полюбоваться красотой цветения.
Ханчжоу, 18 марта /Синьхуа/ — С приходом весны в Китае распустились цветы. Люди по всей стране начали выезжать на природу, чтобы полюбоваться красотой цветения.
Синьюй /пров. Цзянси/, 18 марта /Синьхуа/ — С приходом весны в Китае распустились цветы. Люди по всей стране начали выезжать на природу, чтобы полюбоваться красотой цветения.
Уюань /пров. Цзянси/, 18 марта /Синьхуа/ — С приходом весны в Китае распустились цветы. Люди по всей стране начали выезжать на природу, чтобы полюбоваться красотой цветения.