Жители Выборга активно голосуют за благоустройство общегородских территорий

18 марта жители Выборга принимают участие в финальном рейтинговом голосовании за благоустройство городской территории по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил корреспондент ivbg.ru, жители города приходят проголосовать с самого утра.

Напомним, на рейтинговое голосование представлены 4 объекта:

№1 — сквер Мужества,

№2 — сквер Молодёжи,

№3 — аллея на ул. Димитрова,

№4 — парковая зона набережной Салакка-Лахти.

Список адресов для рейтингового голосования по благоустройству общегородских территорий:

г. Выборг, ул. Советская, д.16 (Дворец Культуры);

г. Выборг, Суворова пр., д. 4 (библиотека А. Аалто);

г. Выборг, пр. Ленина, д.20 (Городской Дом культуры);

г. Выборг, ул. Приморская, 34 (Дворец творчества);

г. Выборг, Морская набережная, д. 5 («Спортивно-зрелищный комплекс «Фаворит»);

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 28-а («Комплексный центр социального обслуживания населения «Выборг»);

г. Выборг, ул. Приморская, д. 41 (Спортивно-зрелищный комплекс «Фаворит»);

г. Выборг, ул. Круговая, д. 1 (детско-юношеская спортивная школа «Фаворит»);

г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 (ОАО «Выборгтеплоэнерго»);

г. Выборг, Школьная пл., д. 2 (политехнический колледж «Александровский»);

г. Выборг, ул. Парковая, д. 2 (Педагогический университет им. А. И. Герцена»);

г. Выборг, ул. Выборгская, д. 2 (ЛГУ им. А. С. Пушкина);

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 26 -а («Выборгский медицинский колледж»);

г. Выборг, ул. Промышленная, д.1 («Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»);

г. Выборг, ул. Офицерская, д.2 («Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»);

г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.6 (общежитие политехнического колледжа «Александровский»);

г. Выборг, ул. Школьная, д.8 (школа № 6);

г. Выборг, Школьная площадь, д. 4А (школа № 7);

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 45А (школа № 8);

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 31 (школа № 10);

г. Выборга, ул. Травяная, 29 (школа № 13);

г. Выборг, Спортивная, д. 14 (детский сад № 21);

г. Выборг, Приморское шоссе, д. 12А (детский сад № 31);

г. Выборг, ул. Гагарина, д. 17а (детский сад № 19);

г. Выборг, ул. Гагарина, д. 36 (школа № 14) — два участка;

г. Выборг, ул. Гагарина, д. 38/14 (школа № 12);

г. Выборг, ул. Советская, д.7 (гимназия);

г. Выборг, ул. Горная, д. 10/3 (школа № 37);

г. Выборг, Школьный переулок, д. 5 (гимназия № 11);

г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-а (детский сад № 1);

г. Выборг, ул.им. А. К. Харитонова, д.14 (детский сад № 5);

г. Выборг, ул. Судостроительная, д. 16-а (детский сад № 14);

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 27-а (детский сад № 11);

г. Выборг, Рубежная, д.23-а (детский сад № 16);

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 38 (детский сад № 32);

г. Выборг, ул. Аристарха Макарова, д. 6 (детский сад № 25);

г. Выборг, ул. Пограничная, д. 3 (детский сад № 20);

г. Выборг, ул. Кировские дачи, д. 10-а (детский сад № 23).