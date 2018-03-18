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В США планируют выпускать дронов-пчел для удобрения и опыления растений
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В США планируют выпускать дронов-пчел для удобрения и опыления растений 

Москва24 16 часов назад
Фото: Москва24
Крупнейший онлайн-ретейлер США Walmart планирует выпускать дронов-пчел, которые помогут фермерам выявлять проблемные места на полях, применять химические удобрения и проводить опыление растений.
Как сообщает «Мир 24», применение дронов избавит от необходимости обрабатывать поля целиком, что принесет пользу окружающей среде и сэкономит деньги фермерам, снизив себестоимость их продукции. Это касается и автоматического опыления растений.
Ранее сообщалось, что к 2019 году треть российских сельскохозяйственных предприятий будет использовать дроны для прогнозов посевной, а также технологии интернета вещей. Эксперты отмечали, что беспилотники позволят хозяйствам проводить аэрофотосъемку для планирования работ или вносить удобрения.
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