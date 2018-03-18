В США планируют выпускать дронов-пчел для удобрения и опыления растений

Крупнейший онлайн-ретейлер США Walmart планирует выпускать дронов-пчел, которые помогут фермерам выявлять проблемные места на полях, применять химические удобрения и проводить опыление растений.

Как сообщает «Мир 24», применение дронов избавит от необходимости обрабатывать поля целиком, что принесет пользу окружающей среде и сэкономит деньги фермерам, снизив себестоимость их продукции. Это касается и автоматического опыления растений.

Ранее сообщалось, что к 2019 году треть российских сельскохозяйственных предприятий будет использовать дроны для прогнозов посевной, а также технологии интернета вещей. Эксперты отмечали, что беспилотники позволят хозяйствам проводить аэрофотосъемку для планирования работ или вносить удобрения.