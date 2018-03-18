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Концертная программа «Весна идет — весне дорогу» состоится 18 марта в Дзержинске
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Концертная программа «Весна идет — весне дорогу» состоится 18 марта в Дзержинске 

Newsroom24 17 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщат пресс-служба администрации города.
Согласно информации, в этот день мероприятие пройдет с 11:30 до 17:00 в детской музыкальной школе №3 им. Н. К. Гусельникова. Оно будет включать выступления фольклорного ансамбля «Купава» и экскурсии по выставке «Как молоды мы были».
Всего будет организовано три экскурсии по выставке. Гостям расскажут о развитии городской культурной среды в Дзержинске в первые десятилетия существования города. Начало экскурсий в 11:45, 14:00 и 15:45.
Затем состоятся выступления фольклорного ансамбля. Начало программы в 13:00, 15:00 и 16:30.
Вход свободный.
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