Концертная программа «Весна идет — весне дорогу» состоится 18 марта в Дзержинске

Об этом сообщат пресс-служба администрации города.

Согласно информации, в этот день мероприятие пройдет с 11:30 до 17:00 в детской музыкальной школе №3 им. Н. К. Гусельникова. Оно будет включать выступления фольклорного ансамбля «Купава» и экскурсии по выставке «Как молоды мы были».

Всего будет организовано три экскурсии по выставке. Гостям расскажут о развитии городской культурной среды в Дзержинске в первые десятилетия существования города. Начало экскурсий в 11:45, 14:00 и 15:45.

Затем состоятся выступления фольклорного ансамбля. Начало программы в 13:00, 15:00 и 16:30.

Вход свободный.