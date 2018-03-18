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«Наша до мозга костей»: Милла Йовович похвасталась своим урожаем редиски
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«Наша до мозга костей»: Милла Йовович похвасталась своим урожаем редиски 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Голливудская актриса российского происхождения Милла Йовович похвасталась в своем Инстаграм-аккаунте впечатляющим урожаем редиса, который вырастила самостоятельно. Российские поклонники кинодивы пришли в настоящий восторг от увиденного на ее снимке пучка любимых многими корнеплодов.
Человека можно увезти из страны, но сломить в нем веками взращенный менталитет нации — задача не из легких. И пока Ирина Шейк поедает закрутки солений, привезенных мамой из дома, а Алексей Воробьев мечтает о домашних пельменях в солнечной Калифорнии, Милла Йовович выкапывает из огорода собственный урожай редиса. В микроблоге популярной на весь мир истребительницы зомби появилось довольно неожиданное фото, ставшее для многих ее поклонников настоящим откровением, ведь в руках звезды мирового масштабы был настоящий пучок редиса, выращенный лично ей в огороде у дома.
«Это смешно, но я так горжусь своими редисами. У меня был самый безумный урожай сегодня после недели дождя, теперь наша кухня покрыта салатной зеленью и чардом! Все мои друзья сказали, что теперь принесут корзины, чтобы пополнить свои запасы», — похвасталась поклонникам в своем микроблоге знаменитость. Конечно, многие ее фанаты пришли в настоящий восторг от того, что Милла — не только талантливая актриса, но и прекрасная хозяйка.
«Мм… Редисочка! Наша все-таки!» «Ага! Редис! Классно! Можно теперь окрошку сделать» «Природная красота: и в глазах и в руках! Наша до мозга костей» «По Вашим пальчикам видно, что Вы вырастили всё это сами! Умница и красавица!» «С ума сойти! Даже не верится, что вы такая простая! Наши-то звезды бедные лишний раз не напрягаются, а вы вон в огороде сами возитесь» «Прекрасна везде и на огороде и на ковровой дорожке» К слову, напомним, что Милла Йовович — не только одна из красивейших женщин планеты, но и прекрасная мать, которая посвящает своим детям максимум свободного времени. Актриса даже учит девочек готовить. Вот так и ломаются многие общепринятые стереотипы о звездности избалованных благами голливудских див.
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