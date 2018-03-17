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Народный календарь. 18 марта. Пришел Конон огород городить
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Народный календарь. 18 марта. Пришел Конон огород городить 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Конан-Градарь жил много веков назад в памфилийском Мандоне и прославился тем, что не было ни у кого лучше огорода, чем у него. Таким образом, в православии верный христианин и редкий труженик Конон стал «ответственным» за огородное дело.
В зависимости от погоды, на Конона начинали заниматься огородными работами — когда замачивали семена на посев рассады, когда вываливали навоз на грядки, а в иные теплые годы даже начинали их копать. Важно было также заговорить огород от трех бед — засухи, червей и насекомых. Поэтому, по поверью, в этот день нудно было выкопать три ямки и нашептать в каждую: эта — для мошек, эта — для суши, эта — для червей.
Потом ямки засыпали, и дело считалось сделанным — вся нечисть соберется в них, а засухи не будет. Но, увы, у нас с вами иные погодные обстоятельства, так что явно придется обойтись без этого заговора, не в снегу же ямки копать… Правда, наши предки не боялись ни плохой погоды, ни даже морозов, они все равно прикладывали руки к земле, полагая, что если первое уважение к ней и любовь проявить в этот день, огород будет добр и отблагодарит урожаями. Интересно, что начиная с Конона, крестьяне считали, что до полного тепла осталось ровно сорок морозов — утренних ранних заморозков, опасных для посадок. Учитывались и возвратные холода, что случаются в начале лета.
Наблюдательные люди полагали, что если на Конона погода стоит ясная и относительно теплая — будет теплым и лето. Если грачи вьют гнезда — надо было отсчитать 20 дней и начинать посевы. А уж если прилетели трясогузки — весна будет скорой и теплой. Плохой приметой считалось, если в это время в дома приходили мыши-полевки — полагали, что это к неурожаям. А боли в ногах лечили… погружением в навоз: считалось, что Конан оценит это рвение и избавит от недугов.
Существовали и другие приметы. Ну, скажем, на Конона не советовали заниматься покупками — не будет от них толку, особенно от покупок крупных и затратных.
Именины в этот день отмечают Адриан и Георгий, Иван и Давид, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай и Федор.
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