Бердыев: в Москве хорошие условия, а у нас — огород

«Были два разных тайма. В первом — из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.