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Бердыев: в Москве хорошие условия, а у нас — огород
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Бердыев: в Москве хорошие условия, а у нас — огород 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Были два разных тайма. В первом — из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.
Качество поля? Это не ко мне вопрос. Поле для обеих команд было одинаковое. Мы претензии высказали стадионы. В Москве хорошие условия, а у нас — огород», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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