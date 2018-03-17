Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Были два разных тайма. В первом — из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.
Качество поля? Это не ко мне вопрос. Поле для обеих команд было одинаковое. Мы претензии высказали стадионы. В Москве хорошие условия, а у нас — огород», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.