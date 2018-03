В следующем году «Манчестер Юнайтед» будет играть в розовых футболках

"Манчестер Юнайтед" , судя по всему, определился с гостевым комплектом формы на следующий сезон.

Если основная форма будет традиционно красной, то второй комплект экипировки каждый год радикально меняется. В сезоне 2018/19 «красные дьяволы» некоторые матчи проведут в розовых футболках.

Manchester United's rumoured away jersey for next season… Thoughts? pic.twitter.com/TZ8iKrVPfj

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 17 марта 2018 г.