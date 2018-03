«Манчестер Юнайтед» будет играть в розовой форме?

В сети появились фотографии гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2018/19. Она исполнена в розовых цветах. Один из пользователей интернета с юмором оценил возможный выбор клуба, предложив использовать вместе с такой формой бутсы на каблуках. Напомним, в розовой форме уже играл «Ювентус» в сезоне-2015/16.

Manchester United's rumoured away jersey for next season… Thoughts? 🤔

To make it complete

15-16 Juventus Away Pink Soccer Jersey Kit (Shirt+Short …

