Ещё
«Манчестер Юнайтед» будет играть в розовой форме?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Манчестер Юнайтед» будет играть в розовой форме? 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
В сети появились фотографии гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2018/19. Она исполнена в розовых цветах. Один из пользователей интернета с юмором оценил возможный выбор клуба, предложив использовать вместе с такой формой бутсы на каблуках. Напомним, в розовой форме уже играл «Ювентус» в сезоне-2015/16.
Manchester United's rumoured away jersey for next season… Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/TZ8iKrVPfj
— 101 Great Goals (@101greatgoals) 17 марта 2018 г.
To make it complete pic.twitter.com/hahzWE5edv
— Rockefeller (@RockefeIIer) 17 марта 2018 г.
15-16 Juventus Away Pink Soccer Jersey Kit (Shirt+Short … pic.twitter.com/AzApUdBDhi
— ca2016Venezuela (@ca2016Venezuela) 16 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пелагея попросила поменьше ругать российских спортсменов Почему фанатам "Спартака" не разрешили пронести баннер в память о Табакове? Объясняет РФПЛ Поклонская призналась, что симпатизирует "Спартаку"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве177
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован39
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение