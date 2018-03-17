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С 19 по 25 марта в столице пройдет выставка-ярмарка «Модный лён и трикотаж»
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С 19 по 25 марта в столице пройдет выставка-ярмарка «Модный лён и трикотаж» 

Москва меняется 13 часов назад
Фото: Москва меняется
С 19 по 25 марта Московский Дом Художника приглашает на художественную декоративно-прикладную выставку — ярмарку «Модный лён и трикотаж»
Выставка –ярмарка «Модный лён и трикотаж» представляет все виды одежды, аксессуаров, домашнего текстиля из натурального льна, хлопка, конопли, шёлка и летней шерсти. Особое место уделено уникальным экологическим изделиям из российского льна — мужской и женской одежде, головным уборам, сумкам, оригинальным аксессуарам для городских будней и загородного отдыха.
Особенностью выставки является представление широкой публике натуральных изделий с ручной и машинной вышивкой из Шуи, Вологды, Пестяков, Пучежа. Представлены знаменитые Елецкие кружева — культовый предмет вожделения зарубежных модниц.
В рамках выставки работают авторские стенды художников по шёлку, войлоку и льну — «вязаные» и «валяные» ожерелья, палантины, шляпы и кепи, сумки, милые сердцу вещицы.
Авторы уникальных экологичных изделий из первых рук представят свои работы и научат правильно подбирать вещи для индивидуального типа внешности.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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