С 19 по 25 марта в столице пройдет выставка-ярмарка «Модный лён и трикотаж»

С 19 по 25 марта Московский Дом Художника приглашает на художественную декоративно-прикладную выставку — ярмарку «Модный лён и трикотаж»

Выставка –ярмарка «Модный лён и трикотаж» представляет все виды одежды, аксессуаров, домашнего текстиля из натурального льна, хлопка, конопли, шёлка и летней шерсти. Особое место уделено уникальным экологическим изделиям из российского льна — мужской и женской одежде, головным уборам, сумкам, оригинальным аксессуарам для городских будней и загородного отдыха.

Особенностью выставки является представление широкой публике натуральных изделий с ручной и машинной вышивкой из Шуи Вологды , Пестяков, Пучежа. Представлены знаменитые Елецкие кружева — культовый предмет вожделения зарубежных модниц.

В рамках выставки работают авторские стенды художников по шёлку, войлоку и льну — «вязаные» и «валяные» ожерелья, палантины, шляпы и кепи, сумки, милые сердцу вещицы.

Авторы уникальных экологичных изделий из первых рук представят свои работы и научат правильно подбирать вещи для индивидуального типа внешности.

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