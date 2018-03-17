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Зеленая столица: в Душанбе к Наврузу высаживают редкие деревья
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Зеленая столица: в Душанбе к Наврузу высаживают редкие деревья 

Мир24 15 часов назад
В Душанбе высаживают редкие декоративные деревья из Европы. Так в Таджикистане готовятся к Наврузу — празднику весны. По городским улицам прогулялся корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода.
Магнолия крупноцветковая — это вечнозеленое дерево растет быстро, «живет» долго. Летом горожане смогут и полюбоваться красотой цветов, и отдохнуть в тени.
«В целом привезли более 10 видов декоративных деревьев. Некоторые из них уже расцвели. Например, за моей спиной слива декоративная, которая распустилась», — рассказал работник комплекса «Наврузгох» Бозорали Атоев
Слива, туя, секвойя из Бельгии, Голландии и Германии: сажают самые красивые и редкие деревья. Готовятся к главному празднику весны — Наврузу. Для того, чтобы его отметить, в парках скоро соберутся десятки тысяч человек.
«Сливы, хоть и не дают плоды, выглядят очень красиво. ждем лето, зелени. Хорошо, что здесь много цветов», — поделилась впечатлениями жительница Душанбе Шахриябону Шарипова.
На новых клумбах — бархатцы, петуния, декоративная капуста. Все цветы привезли из местных питомников. Высаживать их продолжат и весной, после праздника.
Всего в городе высадят около 10 тысяч саженцев и деревьев.
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