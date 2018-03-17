Ремонт в 10 детских садах Рузского городского округа планируется провести до конца года

До конца 2018 г. намерены отремонтировать 10 детских сада Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.

«В этом году мы продолжим работы по ремонту детских садов. Планируем отремонтировать 10 садиков. Работы проводим ежегодно, в прошлом году на эти цели было затрачено 11 млн руб.», — сказал М. Тарханов.

Он также отметил, что в 2018 г. пройдут работы по подключению детских садов к системе «Безопасный регион».

«Эта работа проходит по поручению президента РФ и губернатора Московской области . Система подразумевает вывод изображения с камер на пульт полиции. Работу начали в прошлом году, приобрели оборудование. В этом году оборудуем учреждения Рузы и Тучково , в следующем году — остальные», — сообщил глава Рузского городского округа.

М. Тарханов. поручил разработать дорожную карту по подключению к системе «Безопасный регион» и отчитаться о сроках проведения работ.