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Ремонт в 10 детских садах Рузского городского округа планируется провести до конца года
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Ремонт в 10 детских садах Рузского городского округа планируется провести до конца года 

Агентство «Москва» 16 часов назад
До конца 2018 г. намерены отремонтировать 10 детских сада Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.
«В этом году мы продолжим работы по ремонту детских садов. Планируем отремонтировать 10 садиков. Работы проводим ежегодно, в прошлом году на эти цели было затрачено 11 млн руб.», — сказал М. Тарханов.
Он также отметил, что в 2018 г. пройдут работы по подключению детских садов к системе «Безопасный регион».
«Эта работа проходит по поручению президента РФ и губернатора Московской области. Система подразумевает вывод изображения с камер на пульт полиции. Работу начали в прошлом году, приобрели оборудование. В этом году оборудуем учреждения Рузы и Тучково, в следующем году — остальные», — сообщил глава Рузского городского округа.
М. Тарханов. поручил разработать дорожную карту по подключению к системе «Безопасный регион» и отчитаться о сроках проведения работ.
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