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В рамках фестиваля «Тюменская весна» пройдет ярмарка сельхозпродукции
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В рамках фестиваля «Тюменская весна» пройдет ярмарка сельхозпродукции 

Уральский меридиан 17 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Завтра, 18 марта, во время фестиваля «Тюменская весна» для посетителей будут работать прилавки с натуральными продуктами от местных производителей. Широкий ассортимент молочной и рыбной продукции, мясо, хлебобулочные изделия, а также яйцо и сладости можно будет купить со скидкой до 30%.
Кроме того, около 200 площадок будут развлекать тюменцев в этот день. На празднике жители города смогут посмотреть выступления местных творческих коллективов, поучаствовать во всевозможных викторинах и выиграть полезные призы (бытовая и кухонная техника, телевизоры и мобильные телефоны iPhoneX).
Адреса площадок можно посмотреть на сайте tyumen-city.ru  Фото использовано с сайта «restate.ru».
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