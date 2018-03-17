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Цветение рапса в провинции Фуцзянь
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Цветение рапса в провинции Фуцзянь 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.
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