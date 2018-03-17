Цветение рапса в провинции Фуцзянь

Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта / Синьхуа / — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.

Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.

Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.

Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.

Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 17 марта /Синьхуа/ — Волость Хуншань города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в последние годы способствует развитию местного туризма путем выращивания рапса. В этом году во время цветения рапса волость посещает большое число туристов.