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Маркет «4 сезона» пройдет в Центре дизайна Artplay
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Маркет «4 сезона» пройдет в Центре дизайна Artplay 

Москва меняется 20 часов назад
Фото: Москва меняется
В эти выходные, 17—18 марта, в Малом зале Центра дизайна Artplay («Артплей») пройдёт маркет «4 сезона», тема которого — весеннее обновление.
Талантливые мастера представят гостям красивую одежду, нежные романтичные украшения, авторскую посуду, аксессуары, парфюм, косметику ручной работы, ароматные свечи и многое другое. Кроме того, на ярмарке найдётся натуральный мёд, специи и сладости из натуральных ингредиентов.
«4 сезона» — это не только приятные покупки и душевное общение, но и творческие свершения: по традиции посетителям предложат принять участие в интересных мастер-классах и сделать своими руками нечто действительно уникальное.
Дополнительную информацию можно узнать на странице группы мероприятия
«ВКонтакте»
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меянется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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