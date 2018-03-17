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Московский гастрономический фестиваль может стать самым масштабным в мире
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Московский гастрономический фестиваль может стать самым масштабным в мире 

360tv.ru 19 часов назад
Фото: 360tv.ru
Гастрономический фестиваль «Мос/Еда!», стартующий в столице 17 и 18 марта, может стать самым масштабным в мире. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюка, гастрономическое событие в Москве сразу по нескольким показателям претендует на титул самого крупного из подобных фестивалей во всем мире.
Во-первых, по числу площадок — их больше 1,5 тысячи по всей Москве.
Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В третьих, по объему представленной продукции. 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров привезли производители и фермеры из 25 регионов России
— Немерюк.
Фестиваль «Мос/Еда!» традиционно проходит в Москве за месяц, но старта работ ярмарок выходного дня в регионах. В рамках мероприятия посетители смогут купить свежие продукты от фермеров, а также проголосовать за те товары, которые впоследствии хотели бы видеть на прилавках ярмарок.
Ранее стало известно, что более 30% молочной продукции, которую посетители смогут купить на фестивале «Мос/Еда!», представят подмосковные сыровары. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, для участия в фестивале заявки подали уже более 20 сыроваров региона — как начинающие, так и опытные мастера.
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