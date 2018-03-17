Букеты из зелени и овощей научат делать на фестивале «Мос/Еда!»

На центральных площадках фестиваля «Мос/Еды!» посетителей научат мастерить панно из круп и букеты из овощей. Об этом 16 марта сообщил оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Насыщенная программа запланирована на центральных площадках «Мос/Еды!» — на Тверской площади и площади Революции. Приглашаем взрослых на творческие занятия по созданию букетов из овощей, фруктов, и зелени, а детей — на кулинарные и художественные уроки», — отмечается в материале.

Организаторы уточняют, что площадка «Мос/Еды!» на Тверской площади 17 и 18 марта будет работать с 11:00 до 22:00, на площади Революции — с 11:00 до 20:00. Гостей фестиваля научат готовить яблоки в карамели, леденцы-«ложки» из свежих трав. На площади Революции все желающие попробуют создать авторские открытки, креативные скетчи или панно из круп.

Двухдневный ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!» пройдет на площадках по всему городу, будут представлены продукты из более чем 25 регионов России

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