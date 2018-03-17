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Сегодня проходит благотворительная выставка «Каждой кошке нужен дом»
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Сегодня проходит благотворительная выставка «Каждой кошке нужен дом» 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 17 марта, в Москве пройдет благотворительная выставка кошек «Каждой кошке нужен дом», где более 50 гладкошерстных и пушистых жителей приютов будут ждать своих новых хозяев.
По словам организаторов, любого питомца можно забрать домой совершенно бесплатно, для этого нужно заключить договор ответственного содержания, поэтому не забудьте взять с собой паспорт. Все животные имеют паспорта с необходимыми прививками, а взрослые особи стерилизованы. Каждого, кто возьмет питомца домой, ждут полезные подарки от спонсора выставки.
Сообщается, что на выставке состоится благотворительная ярмарка авторских сувениров и украшений, косметики ручной работы, предметов утвари на «кошачью» тему. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в благотворительной лотерее. Также приветствуется помощь приютам: можно принести на выставку корм, лекарства, игрушки, переноски, когтеточки и другие аксессуары для кошек.
Выставка пройдет с 11:00 до 18:00 по адресу: Земляной вал, д. 24/32 (помещение ДК Гайдаровец). Вход бесплатный.
Некоммерческое сообщество волонтёров «Люди в помощь кошкам-сиротам» организует выставку «Каждой кошке нужен дом» уже в девятый раз. На предыдущих мероприятиях новый дом обрели более 225 животных. Подробности можно узнать в группе соцсети
«ВКонтакте»
или по телефону: 8 (926) 636-90-32.
Фото © vk.com/cats_go_home2
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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