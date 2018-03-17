Сегодня проходит благотворительная выставка «Каждой кошке нужен дом»

Сегодня, 17 марта, в Москве пройдет благотворительная выставка кошек «Каждой кошке нужен дом», где более 50 гладкошерстных и пушистых жителей приютов будут ждать своих новых хозяев.

По словам организаторов, любого питомца можно забрать домой совершенно бесплатно, для этого нужно заключить договор ответственного содержания, поэтому не забудьте взять с собой паспорт. Все животные имеют паспорта с необходимыми прививками, а взрослые особи стерилизованы. Каждого, кто возьмет питомца домой, ждут полезные подарки от спонсора выставки.

Сообщается, что на выставке состоится благотворительная ярмарка авторских сувениров и украшений, косметики ручной работы, предметов утвари на «кошачью» тему. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в благотворительной лотерее. Также приветствуется помощь приютам: можно принести на выставку корм, лекарства, игрушки, переноски, когтеточки и другие аксессуары для кошек.

Выставка пройдет с 11:00 до 18:00 по адресу: Земляной вал, д. 24/32 (помещение ДК Гайдаровец). Вход бесплатный.

Некоммерческое сообщество волонтёров «Люди в помощь кошкам-сиротам» организует выставку «Каждой кошке нужен дом» уже в девятый раз. На предыдущих мероприятиях новый дом обрели более 225 животных. Подробности можно узнать в группе соцсети

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или по телефону: 8 (926) 636-90-32.

Фото © vk.com/cats_go_home2

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