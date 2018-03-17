Ещё
Искусство созерцать: цветение сакуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусство созерцать: цветение сакуры 

Sputnik Абхазия 4 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Sputnik Армения сделал подборку фотографий из Японии, где Ханами (любование цветением) сродни национальному празднику. Под каждой фотографией вы найдете японский стих — хокку.
Вишня мелкопильчатая, или сакура — вид декоративных деревьев семейства розовые. Сакура — типичный житель Гималаев и Восточной Азии: Китая, Кореи и Японии. В Стране восходящего солнца любование сакурой (ханами) носит массовый характер: ежегодно метеорологи и вся общественность отслеживают так называемый sakura zensen — фронт цветения сакуры. В телевизионных новостях и газетных статьях сообщаются данные об этапах расцветания сакуры и наилучших местах, где можно наблюдать за цветением
Sputnik Абхазия: последние новости
Неделя в объективе: воздушный букет тюльпанов и зомби-парад в Тель-Авиве Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях В России впервые появится колесный танк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ314
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля734
Украина пожаловалась в ООН172
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение