Цветение рапса в провинции Хунань

Хэнъян, 17 марта / Синьхуа / — В субботу в поселке Куцзунцяо уезда Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай / стартовал фестиваль цветения рапса, который привлекает сюда большое количество туристов.

Хэнъян, 17 марта /Синьхуа/ — В субботу в поселке Куцзунцяо уезда Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ стартовал фестиваль цветения рапса, который привлекает сюда большое количество туристов.

Хэнъян, 17 марта /Синьхуа/ — В субботу в поселке Куцзунцяо уезда Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ стартовал фестиваль цветения рапса, который привлекает сюда большое количество туристов.

Хэнъян, 17 марта /Синьхуа/ — В субботу в поселке Куцзунцяо уезда Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ стартовал фестиваль цветения рапса, который привлекает сюда большое количество туристов.

Хэнъян, 17 марта /Синьхуа/ — В субботу в поселке Куцзунцяо уезда Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ стартовал фестиваль цветения рапса, который привлекает сюда большое количество туристов.

Хэнъян, 17 марта /Синьхуа/ — В субботу в поселке Куцзунцяо уезда Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ стартовал фестиваль цветения рапса, который привлекает сюда большое количество туристов.