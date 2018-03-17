Как распикировать томаты

Большинство садоводов выращивают свою собственную рассаду томатов. Многие сеют сначала в общую плошку, а потом в нужный момент пересаживают растеньица в индивидуальные ёмкости. Но всё чаще встречается мнение, что пикировка вообще, и рассады томатов в частности — процедура не полезная, а вредная, к тому же отнимающая время и силы.

Сеянцы томата. Фото автора

На нашем сайте регулярно поднимается этот вопрос и идёт обсуждение, полезна ли пикировка. Интересующийся читатель может почитать публикацию, рассматривающую аргументы «за» и «против» пикировки рассады. Но сейчас речь пойдёт о том, как распикировать томаты, посеянные в общую плошку. Идеальный вариант — дважды пересаживать рассаду, увеличивая при этом объём горшка. В этом случае первый раз проводится пикировка сеянцев в небольшие (0,2-0,3 мл) стаканчики, а второй раз рассаду переваливают в литровые ёмкости. Но возможности у дачников разные, и обеспечить себя необходимым объёмом земли, а главное — достаточным количеством светлого места для размещения рассады в таких больших горшках, удаётся не всем. Также встаёт вопрос транспортировки подросших растений на дачу. Очень большое число дачников выращивают рассаду с однократной пикировкой и не всегда в индивидуальные ёмкости. Нередко используются просторные ящики, как, например, эти.

Рассада распикирована в ящики

Другой вариант — пересаживание сеянцев в горшки среднего объёма (400-500 мл, ещё меньше брать не стоит). Для этого покупаются готовые ёмкости или собирается тара от пищевых продуктов: молока, сметаны, соков и тому подобного. Важно уделить внимание чистоте и хорошенько отмыть тару от пищевых продуктов, так как малейшие остатки пищи дадут начало развитию плесени. Второй важный момент — дренажные отверстия. Они обязательно должны быть.

Пикировка рассады

Сам термин пикировка подразумевает укорачивание основного корня растения с целью побуждения развития боковых корешков. Я прекрасно помню, как моя бабушка старалась прищипнуть тоненькую ниточку корешка каждого сеянца. Сейчас огородники справедливо полагают, что при пересаживании рассады в любом случае корень немного повреждается и именно процедуру укорачивания мало кто делает. Если на сеянцах отросли два настоящих листочка, пора пикировать. Затягивать с этой процедурой не стоит, так как корешки отрастают быстро, начинают переплетаться и растения становится сложно отделить друг от друга.

На сеянцах томата выросли два настоящих листочка. Фото автора

Я имею успешный опыт пикирования и более молодых сеянцев — таких, что отрастили только полноразмерные семядольные листики. На мой взгляд, такой возраст даже более предпочтителен для рассаживания. Трудность заключается только в том, что растеньица достаточно тоненькие и хрупкие, поэтому работать с ними следует осторожно. За два-три часа до пикировки (или с вечера) рассаду в общей плошке нужно полить. Перед рассаживанием почва там должна быть влажной, но не до степени грязи. Подготовленные ёмкости наполняем почвой, подходящим предметом (например, чайной ложкой) делаем ямку.

Пикировка томатов. Фото автора

Поддеваем сеянец вместе с комом земли и аккуратно переносим в ёмкость. Если рассада вытянулась, то на этом этапе её следует заглубить по семядольные листики. Осторожно уплотняем почву вокруг растения и поливаем его. Если земля осела, то подсыпаем. Вновь посаженные растения на два дня убираем с прямого солнечного света: так им будет легче пережить стресс, связанный с пикировкой. Затем рассаду выставляем на светлый подоконник и при необходимости досвечиваем. Поливать томаты нужно умеренно, они не переносят переувлажнения, лучше давать земле немного подсохнуть. В некоторых случаях, например, если имеется очень мало семян, желательно сеять их сразу в индивидуальные стаканы так, чтобы в последующем сеянцы заглубить. О том, как это делается, вы можете посмотреть сюжет в видеоролике на нашем канале.

Подсыпаем почву в стакан с сеянцем. Фото автора

Если вы сделали именно таким образом, то, вероятно, пришло самое время подсыпать почвы к сеянцам. Так по всей длине стебелька, оказавшегося под землёй, начнут образовываться дополнительные корни, и растение станет мощнее. Увидеть процесс пикировки и заглубления сеянцев вы можете, посмотрев видеоролик на нашем канале.

А как вы пикируете свою рассаду томатов? Поделитесь с нами в комментариях.