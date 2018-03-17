Весенние цветы в Китае 

Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа