Весенние цветы в Китае

Пекин, 16 марта / Синьхуа / — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Китай преобразился с наступлением весны. Во всех уголках Поднебесной распускаются цветы. Фотографии Синьхуа