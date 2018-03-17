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В США планируют выпускать дронов-пчел для опыления растений
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В США планируют выпускать дронов-пчел для опыления растений 

Мир24 2 часа назад
Крупнейший онлайн-ретейлер США Walmart планирует выпускать дронов, которые помогут фермерам не только выявлять проблемные места на полях, но и применять химические удобрения и даже проводить опыление, пишет Reuters, изучивший патентные заявки компании за 2017 год.
Так, в одной из них ретейлер патентует систему, которая сможет управлять беспилотными летательными аппаратами для выявления вредителей и точечного распыления пестицидов. Еще один патент предполагает использование дронов, оборудованных специальными пыльцевыми распылителями, для автоматического опыления растений.
Применение новых технологий для точечного распыления пестицидов избавит фермеров от необходимости обрабатывать поля целиком, что принесет пользу окружающей среде и сэкономит деньги фермерам, снизив себестоимость их продукции. Тоже самое касается и автоматического опыления растений.
Разработка ведется в соответствии с политикой компании об охране окружающей среды, говорится в патентных заявках Walmart.
Стартап по-русски
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На данный момент дроны уже широко используются в сельском хозяйстве США, однако в основном лишь для обследования ферм. Обычно фермеры их применяют для обследования с высоты своих территорий с целью оценить предстоящий урожай и выявлить зараженные сорняками участки.
Еще в 2016 году рынок сельскохозяйственных дронов оценивался в 338 миллионов долларов, однако, по данным исследовательской фирмы Global Market Insights, уже к 2024 году он достигнет 1 млрд
Walmart стремится стать лидером рынка, потому что продовольственные товары составляют 56% от общего дохода компании. Новые технологии в сельском хозяйстве позволят ретейлеру удешевить продукцию и выдержать конкуренцию со стороны расширяющих свои сети дискаунтеров Aldi и Lidl и таких высокотехнологичных фирм, как Amazon, которая в 2017 году купила Whole Foods Market с намерением выйти на рынок продуктового ретейла, пишет издание.
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