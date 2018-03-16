Посещаемость двора Дома Мельникова планируют увеличить

Музей Архитектуры планирует увеличить посещаемость двора Дома Мельникова до 70 тысяч человек в год. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В этом году мы планируем поставить в саду Дома Мельникова небольшой торговый павильон с кофе, с сувенирами, для нас это актуально. В отличии от Дома Мельникова двор дома посещают в разы больше народа. По опыту прошлых лет, у нас порядка 10-15 тыс. человек в год туда заходят, мы планируем увеличить посещаемость до 70 тыс. в год», — сказала директор музея Архитектуры Елизавета Лихачёва

В сообщении отмечается, что реставрация самого Дома Мельникова начнётся в следующем году.

Дом был построен Константином Мельниковым , как мастерская архитектора в 1927-1929 годах. Сам дом был одноквартирным, что само по себе являлось уникальным для зданий того периода.