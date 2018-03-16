Ещё
Посещаемость двора Дома Мельникова планируют увеличить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посещаемость двора Дома Мельникова планируют увеличить 

Москва меняется 15 часов назад
Фото: Москва меняется
Музей Архитектуры планирует увеличить посещаемость двора Дома Мельникова до 70 тысяч человек в год. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В этом году мы планируем поставить в саду Дома Мельникова небольшой торговый павильон с кофе, с сувенирами, для нас это актуально. В отличии от Дома Мельникова двор дома посещают в разы больше народа. По опыту прошлых лет, у нас порядка 10-15 тыс. человек в год туда заходят, мы планируем увеличить посещаемость до 70 тыс. в год», — сказала директор музея Архитектуры Елизавета Лихачёва.
В сообщении отмечается, что реставрация самого Дома Мельникова начнётся в следующем году.
Дом был построен Константином Мельниковым, как мастерская архитектора в 1927-1929 годах. Сам дом был одноквартирным, что само по себе являлось уникальным для зданий того периода.
Сообщение Посещаемость двора Дома Мельникова планируют увеличить появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Маркет «4 сезона» пройдет в Центре дизайна Artplay Сегодня проходит благотворительная выставка «Каждой кошке нужен дом» Букеты из зелени и овощей научат делать на фестивале «Мос/Еда!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН106
Сенатор объяснил закрытие Британского совета48
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти73
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Россия объявила об ответных мерах против Британии447
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение