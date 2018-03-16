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Walmart будет создавать роботизированных пчел
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Walmart будет создавать роботизированных пчел 

Hi-News.ru 18 часов назад
Фото: Hi-News.ru
Мы уже неоднократно упоминали замечательный британский (а теперь уже американский) сериал «Черное зеркало», а также то, что многие идеи, заложенные в нем, пугающе часто находят воплощение в окружающей действительности. Не так давно мы писали о создании искусственных цветов, а сейчас стало известно, что крупная сеть гипермаркетов США Walmart планирует производить искусственных пчел.
Техническое название будущих устройств — «дроны-опылители», и они выполняют почти все функции настоящих пчел. Основной задачей этих дронов является, как несложно догадаться, опыление растений. По заявлению множества экспертов, если популяция пчел будет уменьшаться такими же темпами, как и сегодня, через каких-то 15-20 лет их может совсем не остаться. А отсутствие пчел — это не только отсутствие меда. Это еще и гибель сотен видов растений, а вслед за ними и вымирание целых экосистем.
Но вернемся к «робопчелам»: для реализации опыления дроны будут использовать сенсоры, датчики и камеры, а также систему навигации. Они будут работать на ограниченной территории, вылетая за нее для переноса пыльцы. Более того, вместе с ними будут трудиться роботы, которые будут выявлять и уничтожать вредителей растений. Представители Walmart уже подали патент на свои устройства (а в нем помимо двух вышеперечисленных есть еще 4 робота-помощника, которые будут помогать в работе дронам-опылителям) в ведомство по патентам и товарным знакам США.
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