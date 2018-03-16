Адонис, или горицвет: дикорастущие виды и выращивание в саду

Московской области , в Серебрянопрудском районе и далее к югу — в лесостепях, на открытых солнцу участках с чернозёмом, особенно по северным склонам и лощинам, где долго задерживается снег, массово встречается прекрасное яркое растение — адонис весенний (Adonis vernalis), горицвет, или стародубка.

Адонис, он же горицвет, стародубка

Он начинает сезон с цветения. На отрастающих стеблях первым делом раскрываются лучистые солнечные цветки, затем уже полностью разворачиваются тонко и многократно рассечённые листья, непосредственно сидящие на стебле. Мощный экземпляр может иметь 20 и более стеблей, которые образуют пышный и густой куст, в мае полностью покрытый цветками. Цветок открывается с солнцем, закрывается в 2-4 часа дня. В пасмурную погоду или при температуре ниже +11 градусов цветок «не работает». После отцветания стебли удлиняются, куст разваливается, но до сентября ещё кое-как старается сохранить пристойный вид, хотя конгломераты из мелких зелёных шариков-плодов не больно его украшают.

Адонис волжский

Его можно с первого взгляда спутать с весенним, тем более, их ареалы в общем совпадают, только волжский (A. wolgensis) больше тяготеет к югу, к зоне настоящих степей. И растёт не только на чернозёме, но и на низкокалорийных почвах.

Адонис волжский (Adonis wolgensis)

Его листья имеют более редкие и широкие дольки, цветки помельче. При встрече эти виды образуют гибриды. Особенно много их отмечено в Румынии — видимо, систематики здесь занимались ими очень усердно. Значатся такие виды как Adonis x hybrida, Adonis x walziana с промежуточными признаками.

Адонис сибирский

Другой доступный вид — мощный адонис сибирский (A. sibiricus). Стебли относительно немногочисленные, но ветвистые и высокие, достигающие к концу цветения 60 см высоты. Листья густые и яркие, цветки несколько мельче, чем у весеннего, и теряются в зелени.

Адонис сибирский (Adonis sibiricus)

Соответственно названию, растёт в Сибири, доходя до полярного круга, но есть популяции и на севере европейской части — в Архангельской области . Предпочитает светлые леса, особенно на скалах из известняка, по речным обрывам.

Зарубежные гости

Молодые адонисы легко приживаются, особенно если хорошо выкопаны, поэтому у любителей могут появляться самые разнообразные виды, привезённые из путешествий. Как пригодный для наших садов можно отметить адонис золотистый (A. chrysocyathus) — до 40 см высотой, с мощным каудексом (часть, переходная от корня к стеблю) и сложнорассечёнными листьями, причём прикорневые на таких длинных черешках, что чуть ли не длиннее стеблей. Цветки до 5 см в диаметре. Растёт в горных степях на плодородных почвах в Гималаях, Тянь-Шане. Приживётся у нас адонис туркестанский (A. turkestanica), который образует плотные мощные кусты на толстом каудексе.

Адонис туркестанский (Adonis turkestanica)

Стебли ветвистые, усаженные сидячими листьями. Жёлтые цветки стандартные. В целом напоминает сибирский. Встречается в горах центральной Азии (выше 2000 м) среди разнотравья на плодородных почвах. Живет и адонис шерстистый (A. villosa) из Восточного Казахстана и юга Западной Сибири. Обитает в степях и полупустынях с суровым континентальным климатом на чернозёмах и тёмно-каштановых почвах.

Адонис шерстистый (Adonis villosa)

Оригинальны белые и голубые адонисы Адонис голубой (A. coerulea) — до 15 см высотой, с маленькими (до 2 см в диаметре) голубоватыми или сиреневыми цветками и узкими ажурными листьями на длинных черешках. Сидит высоко в тибетских горах в Китае , на скалах и каменистых осыпях с плодородными глинами. Адонис короткостолбиковый (A. brevistyla) — сильно ветвистый, до 50 см высотой. Листья большие, с треугольными в очертании пластинками. Цветки до 3 см в диаметре, белые с сиреневым оттенком снаружи. Встречается на лугах и опушках в Тибете. Однако климат его мест обитания не обнадёживает среднерусских садоводов: зимы здесь довольно тёплые и сухие, зато летом обильные дожди и не жарко. Другую крайность предпочитает адонис монгольский (A. mongolica) с крупными белыми цветками из лесостепей Монголии . Для поселения выбирает рыхлые супеси и каштановые почвы в долинах рек и западинах в нижней части холмов. Здесь царит резко континентальный климат с ясной сухой и морозной зимой и жарким летом, малое количество осадков — 300 мм, совсем не похоже на нашу слякоть. Но примерное поведение адониса шерстистого, обитателя районов с аналогичными условиями, обнадёживает.

Выращивание адониса

Все перечисленные виды в широкой продаже как-то не отмечены, и причины очевидны: проблемы с размножением семенами и медленное развитие, что не позволяет делить кусты ежегодно. Всхожесть семена сохраняют до года, но свежие, посеянные через 2–3 недели после созревания, всходят лучше. Сеянцы появляются через 1,5–2 месяца или весной (при позднем посеве) в непредсказуемом количестве. Имея какие-то проблемы с формированием, семена иной раз получаются совсем невсхожие, а иногда — всходят, но плохо. Редко посев бывает полностью удачен.

Адонисы плохо размножаются семенами и медленно развиваются

В культуре адонис весенний может зацвести на 3-5 год (для сравнения, в природе — на 7-12), но настоящей зрелости достигает через 6-7 лет (в природе — к 40-50 годам, а всего живёт, если кого заинтересует, не менее 150 лет).

Адонис амурский

Только один многолетник, маленький эфемероид с Дальнего Востока, Китая и Японии относительно часто встречается в каталогах — адонис амурский (A. amurensis).

Адонис амурский (Adonis amurensis)

У него те же проблемы с семенами, что и у прочих многолетников, но он легче делится, имея своеобразное членистое корневище. Растёт на лесных полянах, вырубках, у ручьёв, т.е. в относительно тенистых и сырых местообитаниях. Это любимое растение Японии, символизирующее приход весны, чьё изображение можно видеть на картинах, веерах, посуде. Его местное название составлено из иероглифов, означающих «процветание» и «долголетие» — то есть, объединяет все составляющие полного личного счастья. По характеру это истинный подснежник, который распускается над пятнами нестаявшего снега. Каждый короткий стебель выносит одиночный крупный жёлтый цветок. После молниеносного цветения разворачиваются вегетативные побеги с 2-3 рассечёнными листьями, образуя компактный пышный кустик. В июне растение отмирает, разбросав семена, только под землёй остаётся толстое корневище, готовое к новым подвигам следующей весной.

Адонис амурский (Adonis amurensis) зацветает очень рано весной

Из японских сортов довольно давно появились в Европе махровые. Известны 'Floro Plena' с плотным зеленоватым помпоном в центре и 'Pleniflora' — полностью золотистый. 'Fukujukai', или 'Fukijukai' (собственно, японское название вида) — рано цветущий сорт. ‘Sandanzaki’ отличает махровый рыхлый цветок с зеленоватыми кончиками лепестков. Впрочем, существуют разные варианты описаний перечисленных сортов. 'Beninadeshiko' имеет простые цветки, но апельсинового цвета. Известны сорта лимонной окраски.

Цветок из легенды

Обычно, рассказывая об адонисах, поминают греческую легенду об Адонисе, прекрасном любимце Афродиты, запоротом кабаном. Мол, из его крови цветок и вырос. Глядя на золотые цветки наших родимых горицветов, испытываешь недоумение. Всё становится понятно, когда узнаёшь, что типом рода, то есть его образцовым представителем, с которым сравнивают остальных на предмет родства, Карл Линней выбрал растение с цветком красного, кровавого цвета. Его-то он и назвал адонис, конкретно адонис однолетний (A. annua). Это весёленький однолетничек середины лета, 30-40 см высотой, с яркой свежей зеленью тонко рассечённых листьев и мелкими цветками. Его семена продают иной раз под названием A. autumnalis (а. осенний), которое в садоводстве считают синонимом, а в ботанике — нет.

Адонис летний (Adonis aestivalis)

Другой продажный однолетничек — адонис летний (A. aestivalis), который цветёт с весны. Сроки цветения в каталогах часто указывают разно, а если учесть, что эти виды различаются мелкими деталями строения плодика, и кроме поименованных, выделяют ещё чуть ли не десяток таких же маленьких красненьких, то трудно сказать, что продают на самом деле в каждом конкретном случае. Вся эта однолетняя дребедень распространена на западе и юге Европы, в Северной Африке, Крыму , Центральной Азии и на Кавказе. Любимые места обитания — сухие степи и пустыни. В Древней Греции для празднеств Адониса молодые женщины выращивали переносные «сады Адониса» в корзинах и горшках. Там были пшеница, салат, фенхель и цветы — однолетники, возможно, те же адонисы. Они быстро росли и так же быстро загибались, так что на восьмой день развлечений эти «сады» выбрасывали в море или реку вместе с изображением покойного бога. Начинались празднества 19 июля и продолжались 16 дней. Были они довольно непристойны для наших традиционных взглядов, поскольку в основном в них принимали участие гулящие и содержанки, которые развлекали своих поклонников пением, танцами и выпивкой на крышах, сжигая пряности в честь Адониса и Афродиты. Но если не увлекаться беспробудным весельем и посадки постоянно поливать, то растения протянут дольше.

Адонис летний (Adonis aestivalis)

При весеннем посеве всходят через 1,5 месяца, но плохо. При осеннем часть может взойти сразу, но в основном они ждут весну. Начинают цвести очень рано, потом ветвятся и развиваются по ходу дела. Одна особь цветёт около 1,5 месяцев. Вся продолжительность жизни в природе исчисляется 150-160 днями, что соответствует легенде: Адонис-юноша полгода проводит на земле, а полгода — в царстве мёртвых. Для всех адонисов характерна привязанность к рыхлым плодородным почвам, разве что однолетники менее прихотливы. Также для всех необходим дренаж, застоя воды они не выносят и загнивают. А вот относительно освещения и полива у них существуют разногласия. Крайние позиции занимают амурский и сибирский, которые предпочитают тень под пологом лиственных дерев и умеренное увлажнение в период вегетации, и шерстистый, процветающий на полном солнцепёке. Остальные располагаются посередине, выбрав солнечный участок с умеренным увлажнением. Наталия Шевырёва Читайте также:

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