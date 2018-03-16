Боярышник — панацея при сердечно-сосудистых заболеваниях

Боярышник или Crataegus laevigata широко используется при изготовлении ряда медицинских препаратов. Чаще всего он применяется с комбинацией мяты и валерианы, используемый для нервной системы. Также, данное растение хорошо влияет на сердце. Ученые рассказывают о том, что боярышник является широко распространенным растением. Его маленькие красные ягоды не обладают особым вкусом, но, с другой стороны, имеют бесчисленные преимущества. Поэтому, перед тем как подойти к этому растению, нужно освободить свои карманы и дополна наполнить их ягодами для приготовления целебного чая, об этом стало известно сайту МедикФорум. Боярышник считается одним из самых ценных растений в народной медицине. В нем найдены такие соединения, как флавоноиды, танины, тритерпеновый углероды и многие другие. Они делают боярышник номером один против сердечно-сосудистых проблем. Боярышник стабилизирует кровяное давление, снижает риск развития аритмии, стабилизирует сердцебиение, улучшает активность сердечной мышцы и снижает ее возбудимость. Он также рекомендуется при стрессе и бессоннице, наиболее распространенная комбинация — мята, боярышник и валериана. При сердечном неврозе рекомендуется 2 столовые ложки боярышника на 400 г кипятка. Оставить на 2 часа, затем процедить. Добавить 2 столовые ложки меда, после чего настойку нужно выпить по 3 чашки каждый день перед каждым приемом пищи. Если нет под рукой свежего боярышника, то можно купить готовый экстракт в аптеке. В таком случае, его нужно употреблять по 20-30 капель 3-4 раза в день. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.