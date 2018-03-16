В Подольске создают уникальную теплицу‐оранжерею

Уникальную теплицу‐оранжерею строят на территории подольской школы №29. Она входит в биоэнергетический комплекс на возобновляемых источниках энергии.

Строят сами школьники и педагоги школы. Создание этого необычного объекта началось в небольшой учебной лаборатории несколько лет назад. Биоэнергетический комплекс будет полностью автономным. Светом и теплом его обеспечат возобновляемые источники энергии. Это солнечная электростанция с накопителем, ветрогенераторы, биогенераторы, тепловой насос Кельвина.

Комплекс разделен на три климатические зоны: субтропики, тропики и средняя полоса России . Здесь станут выращивать растения, в том числе экзотические, зелень, грибы. Организуют и свою акваферму, птичник и крольчатник.

Сейчас в оранжерее ведутся монтажные работы. Там проводят коммуникации к элементам теплицы, датчики. И совсем немного остается до того момента, когда учащиеся начнут ставить эксперименты, выращивать растения, разводить животных.

Теплица в полную мощность заработает нынешней осенью. Объект имеет муниципальный статус. Пользоваться уникальным биоэнергетическим комплексом в образовательных целях смогут все школы Подольска . Для них будут проводить экскурсии и мастер-классы

Коптеры «360» сняли уникальное сооружение с высоты птичьего полета.