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В Подольске создают уникальную теплицу‐оранжерею
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В Подольске создают уникальную теплицу‐оранжерею 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Уникальную теплицу‐оранжерею строят на территории подольской школы №29. Она входит в биоэнергетический комплекс на возобновляемых источниках энергии.
Строят сами школьники и педагоги школы. Создание этого необычного объекта началось в небольшой учебной лаборатории несколько лет назад. Биоэнергетический комплекс будет полностью автономным. Светом и теплом его обеспечат возобновляемые источники энергии. Это солнечная электростанция с накопителем, ветрогенераторы, биогенераторы, тепловой насос Кельвина.
Комплекс разделен на три климатические зоны: субтропики, тропики и средняя полоса России. Здесь станут выращивать растения, в том числе экзотические, зелень, грибы. Организуют и свою акваферму, птичник и крольчатник.
Сейчас в оранжерее ведутся монтажные работы. Там проводят коммуникации к элементам теплицы, датчики. И совсем немного остается до того момента, когда учащиеся начнут ставить эксперименты, выращивать растения, разводить животных.
Теплица в полную мощность заработает нынешней осенью. Объект имеет муниципальный статус. Пользоваться уникальным биоэнергетическим комплексом в образовательных целях смогут все школы Подольска. Для них будут проводить экскурсии и  мастер-классы
Коптеры «360» сняли уникальное сооружение с высоты птичьего полета.
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