Международная делегация в апреле оценит возможности Екатеринбурга для проведения «ЭКСПО-2025»

Это было уже второе по счету заседание оргкомитета с момента официального старта летом прошлого года кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания стало обсуждение предстоящего визита инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

В период со 2 по 6 апреля в Россию прибудет представительная делегация из числа функционеров Международного бюро выставок и национальных делегатов. Они посетят Екатеринбург и Москву , чтобы оценить не только инфраструктурные и концептуальные параметры российской заявки, но и встретиться с ключевыми действующими лицами заявочной кампании, среди которых не только официальные лица, но и представители общественных организаций и жители Екатеринбурга, для которых участие столицы Урала в престижном международном конкурсе — шанс продемонстрировать всему миру высокий научно-технический потенциал своего региона и страны, а также традиционное русское гостеприимство.