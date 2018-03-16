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Международная делегация в апреле оценит возможности Екатеринбурга для проведения «ЭКСПО-2025»
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Международная делегация в апреле оценит возможности Екатеринбурга для проведения «ЭКСПО-2025» 

Министерство промышленности и торговли РФ 19 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
15 марта в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание организационного комитета по поддержке выдвижения г. Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича.
В мероприятии приняли участие представители ключевых федеральных ведомств, Правительства Свердловской области, компаний и организаций, активно работающих по продвижению российской заявки. От Минпромторга России присутствовали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов и директор Департамента международного сотрудничества Алексей Господарев.
Это было уже второе по счету заседание оргкомитета с момента официального старта летом прошлого года кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания стало обсуждение предстоящего визита инспекционной комиссии Международного бюро выставок.
В период со 2 по 6 апреля в Россию прибудет представительная делегация из числа функционеров Международного бюро выставок и национальных делегатов. Они посетят Екатеринбург и Москву, чтобы оценить не только инфраструктурные и концептуальные параметры российской заявки, но и встретиться с ключевыми действующими лицами заявочной кампании, среди которых не только официальные лица, но и представители общественных организаций и жители Екатеринбурга, для которых участие столицы Урала в престижном международном конкурсе — шанс продемонстрировать всему миру высокий научно-технический потенциал своего региона и страны, а также традиционное русское гостеприимство.
Напомним, что Екатеринбург продолжает борьбу за право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» с Баку и Осакой. Париж ранее снял свою заявку с конкурса. Решение о месте проведения «ЭКСПО-2025» будет принято в ноябре 2018 года.
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