В Тюмени в дни весенних каникул вузы ждут будущих абитуриентов

Как построить успешную карьеру, абитуриенты узнают на дне отрытых дверей Тюменского индустриального университета.

Сургуте, Опорный вуз приглашает своих будущих студентов на встречу 24 марта. Впервые на мероприятии будут представлены стенды филиалов вуза в Тобольске Нижневартовске , Ноябрьске. В этот день гости вуза посетят интерактивные площадки, получат консультации специалистов и побывают на «Ярмарке вакансий», познакомятся с и.о. ректора ТИУ Вероникой Ефремовой , директорами и преподавателями институтов и многопрофильного колледжа.

В программе — работа станций «Подготовка к сдаче норм ГТО», «Как справиться с волнением перед экзаменом» (консультация психолога). Абитуриенты смогут пройти профориентационное тестирование, получить консультации у специалистов Школы абитуриента, Школы инженерного резерва, посетить площадки театра моды Института архитектуры и дизайна, Центра молодёжных инициатив, команды Neftegaz Engineering. Все вопросы о поступлении в опорный вуз можно будет задать представителям приёмной комиссии.

Отметим, в 2018 году ТИУ ведет приём на обучение по 40 направлениям бакалавриата и специалитета, 71 образовательной программе по 23 направлениям подготовки уровня магистратуры. Опорный вуз региона вводит новые направления подготовки: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Системный анализ и управление», «Конфликтология» (организационно-управленческие конфликты), «Математика и компьютерные науки». Новинки магистратуры: «Геология» (программы «Геология и геофизика месторождений углеводородов», «Геокриология»), «Системный анализ и управление» (программа «Системный анализ и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса»), «Системный анализ и управление» (программа «Системный анализ и управление жизненным циклом сложных систем»).