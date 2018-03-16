Мастер-класс по вышивке цветными лентами провели в библиотеке на Лиственничной

В рамках выставки ручной вышивки в библиотеке имени Железнова на Лиственничной аллее состоялся мастер-класс. Все желающие могли создать небольшое панно, расшитое цветными лентами. Занятие провела Светлана Маркина. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Гости библиотеки также осмотрели выставку Светланы Маркиной, на которой представлены десятки вышитых работ, — пояснил один из организаторов.

Напомним, что Светлана Маркина является руководителем творческого кружка «Золотая рыбка».

Адрес библиотеки им. Железнова: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 976-00-15. (мю)