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Мастер-класс по вышивке цветными лентами провели в библиотеке на Лиственничной
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Мастер-класс по вышивке цветными лентами провели в библиотеке на Лиственничной 

Управа района Тимирязевский города Москвы 21 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В рамках выставки ручной вышивки в библиотеке имени Железнова на Лиственничной аллее состоялся мастер-класс. Все желающие могли создать небольшое панно, расшитое цветными лентами. Занятие провела Светлана Маркина. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Гости библиотеки также осмотрели выставку Светланы Маркиной, на которой представлены десятки вышитых работ, — пояснил один из организаторов.
Напомним, что Светлана Маркина является руководителем творческого кружка «Золотая рыбка».
Адрес библиотеки им. Железнова: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 976-00-15. (мю)
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