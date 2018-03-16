В одной из школ Хорошевки провели «Евровидение»

В школе № 1288 провели праздник песни на иностранной языке — школьное «Евровидение». В нем приняли участие школьники 5–9 классов. На сцене актового зала звучали песни на французском и английском языках. Артисты-любители исполнили знакомые всем песни из репертуара Джо Дассена , Мирей Матье, Заз, Митресей.

— Хочется отметить, что выступали не только те, кто изучает иностранный язык давно, но и те учащиеся, которые начали изучать французский язык как второй иностранный только в этом году, — отметил представитель администрации школы.

Те, кто не отважился петь со сцены, участвовали в песенном батле, а закончился праздник общим флешмобом, организованным студентами МГЛУ, которые за время практики успели сдружиться с ребятами и с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях недели иностранного языка в школе. (то)