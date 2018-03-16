Выставку эксклюзивных машин разместят на Синявинской

Любители ретромашин ознакомятся с экспонатами выставки эксклюзивных автомобилей, которую разместят на территории «Школы Перспектива» в ближайшее воскресенье, 18 марта. Администрация школы подготовила для жителей района обширную спортивно-культурную программу. В течение всего дня будут проходить различные спортивные игры, мастер-классы и викторины. Также можно будет сыграть в пейнтбол.

— На уличной сцене выступит военный оркестр (с 10.00 до 12.00). В актовом зале школы в 14.00 гостей ждет творческая встреча с основателем легендарного киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, а в 16.00 концерт-встреча с телеведущим и актером Александром Олешко , — рассказали в администрации школы. — Мастера полевой кухни порадуют всех своими шедеврами и горячим чаем.

Гостей ждут по адресу Синявинская улица, 11А и 11Б. (то)