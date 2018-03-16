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В Москве определят подрядчика на благоустройство цветников в парке «Царицыно»
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В Москве определят подрядчика на благоустройство цветников в парке «Царицыно» 

РИАМО 22 часа назад
Фото: РИАМО
Организацию, которая займется благоустройством цветников в столичном парке «Царицыно», определят на открытом конкурсе, победитель конкурса возьмет шефство над почти тремя десятками цветников, при этом две трети из них нужно будет полностью обновить, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.
«Подрядчика, который благоустроит цветники на особо охраняемой природной территории музея-заповедника «Царицыно» определит открытый конкурс. Предприниматели могут подать заявки на участие до 21 марта 2018 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 47 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.
Победителю конкурса предстоит ухаживать за 27 цветниками, а также полностью заменить ассортимент 18 цветников.
На территории музея-заповедника расположены комбинированные цветники, состоящие из многолетних и однолетних растений, луковичных растений, кустарников, карликовых деревьев, газонов и инертного материала. Ассортимент включает в себя свыше 50 сортов растений.
«На конкурсы по выполнению работ по обслуживанию и сохранению исторического природного ландшафта и объектов внешнего благоустройства в среднем приходит по два-три участника. По результатам предыдущего года, в среднем стоимость лота снижается на 4,6%», — сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.
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