Ещё
Газпром ищет молодых специалистов для работы на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газпром ищет молодых специалистов для работы на Ямале 

ИА Север-Пресс 22 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
У молодых специалистов и выпускников 2017-18 годов есть шанс трудоустройства в Газпроме.
Дочерние предприятия компании, среди которых «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым», «Газпром переработка», «Севернефтегазпром», совместно проводят открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений на право трудоустройства.
По сообщению пресс-службы общества «Газпром добыча Ямбург», к участию в мероприятии приглашаются выпускники высших или средних профессиональных учебных заведений. Допускаются к конкурсу выпускники 2017–2018 годов по очной форме обучения со средним баллом не ниже 4. Документы для участия в первом отборочном этапе конкурса принимаются до 31 марта 2018 года включительно в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс молодых специалистов».
При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты лауреатов и участников научно-практических конференций. Победителям первого этапа будут направлены приглашения для участия в следующем этапе конкурса.
Второй этап состоится 21 апреля в городе Новый Уренгой, где участникам будут предложены конкурсные задания. Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий заключительный этап конкурса 23-25 апреля посредством проведения отборочного собеседования с экспертами.
Победителям заключительного этапа руководителями дочерних обществ будут вручены именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых позиций для работы традиционным или вахтовым методами работы.
ИА Север-Пресс: последние новости
Минус 50 и не взрываются. На Яро-Яхинское месторождение доставят надежные электроприводы На месторождении Ямала ликвидировали открытый фонтан газа В Тюмени в дни весенних каникул вузы ждут будущих абитуриентов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ314
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля734
Украина пожаловалась в ООН172
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение