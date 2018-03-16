Газпром ищет молодых специалистов для работы на Ямале 

У молодых специалистов и выпускников 2017-18 годов есть шанс трудоустройства в Газпроме.
Дочерние предприятия компании, среди которых «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым», «Газпром переработка», «Севернефтегазпром», совместно проводят открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений на право трудоустройства.
По сообщению пресс-службы общества «Газпром добыча Ямбург», к участию в мероприятии приглашаются выпускники высших или средних профессиональных учебных заведений. Допускаются к конкурсу выпускники 2017–2018 годов по очной форме обучения со средним баллом не ниже 4. Документы для участия в первом отборочном этапе конкурса принимаются до 31 марта 2018 года включительно в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс молодых специалистов».
При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты лауреатов и участников научно-практических конференций. Победителям первого этапа будут направлены приглашения для участия в следующем этапе конкурса.
Второй этап состоится 21 апреля в городе Новый Уренгой, где участникам будут предложены конкурсные задания. Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий заключительный этап конкурса 23-25 апреля посредством проведения отборочного собеседования с экспертами.
Победителям заключительного этапа руководителями дочерних обществ будут вручены именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых позиций для работы традиционным или вахтовым методами работы.