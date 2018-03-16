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Выставка «Музей ядов» откроет свои двери в Санкт‐Петербурге
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Выставка «Музей ядов» откроет свои двери в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 23 часа назад
В Северной столице открывается временная экспозиция «Музей ядов». По словам ее автора Ильи Федотова‐Федорова, среди экспонатов будут представлены не только химические яды, но и смертельно опасные ядовитые растения и животные, а также современные невидимые яды. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Художник пояснил, что ложная информация и массовые коммуникации могут навредить здоровью людей не хуже традиционных ядов.
Выставка будет дополнена визуальными элементами ядовитых животных и растений, а также древними артефактами. Кроме того, посетители увидят содержание самых опасных диет и сомнительных способов самолечения из Сети.
Выставку «Музей ядов» можно будет посетить с 16 марта по 24 апреля в галереи Anna Nova в  Санкт-Петербурге
Мемориальный музыкальный музей‐заповедник
П. И. Чайковского
готовит выставку «Великий Петипа», которая будет посвящена 200‐летию со дня рождения выдающегося артиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога. Открытие выставки запланировано на начало июня.
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