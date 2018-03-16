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Шесть учеников школы № 1534 продемонстрировали блестящие знания по биологии
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Шесть учеников школы № 1534 продемонстрировали блестящие знания по биологии 

Твоя Газета 21 час назад
Фото: Твоя Газета
В московском дворце пионеров состоялось награждение победителей ежегодного интеллектуального турнира по биологии организованного Центром экологического образования «Воробьевы горы», среди которых оказались шесть учеников школы № 1534.
Уникальная олимпиада в московском дворце пионеров проводится с использованием богатейших коллекционных фондов Центра экологического образования — зоологического музея живого уголка Ботанического сада.
Из 600 школьников, состязавшихся в знании растений и животных, были награждены участники, набравшие максимальное количество баллов.
Шесть учеников школы № 1534 стали лауреатами II и III степени. Победители получили дипломы и памятные призы.
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