Ещё
Новинки Renault 2018: что компания покажет на выставке в Бирмингеме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новинки Renault 2018: что компания покажет на выставке в Бирмингеме 

VanLife 23 часа назад
Фото: VanLife
С 24 по 26 апреля в Бирмингеме состоится ежегодная выставка коммерческого транспорта Commercial Vehicle Show 2018. Компания Renault будет участвовать в этом году уже в 20-ый раз. А на её стенде в общей сложности будут красоваться 13 новых автомобилей. Ключевой фигурой стенда станет первый в линейке французского производителя большой электрический фургон Master Z. E. Он оснащён 33-киловаттной батареей — такой же, как и Kangoo Z. E., а в продажу поступит уже в четвёртом квартале текущего года. Помимо этого, на выставке будут представлены: фургон-рефрижератор на базе Kangoo Z. E. ; дом на колёсах Trafic Camper Van; самосвал на базе фургона Master с двойной кабиной; фармацевтический фургон Master. В число дебютантов бирмингемского автосалона также войдут: фургон Renault Master для курьерских служб, оснащённый перегородкой и стеллажами, и модель Trafic Formula Edition с системой хранения Ready4Work от компании Sortimo. Винсент Туретт (Vincent Tourette), представитель марки Renault в Великобритании, сказал:
«Выставка CV Show — это отличная возможность для того, чтобы продемонстрировать нашим новым и существующим клиентам последние современные разработки компании».
Вам также будет интересно узнать:
Новинки Renault 2018: что компания покажет на выставке в Бирмингеме
Renault Россия снижает цены на кузовные части
Renault Россия и Правительство Москвы подписали соглашение о развитии производства транспортных средств на территории столицы
VanLife: последние новости
Автопарк «Почты России» в Липецкой области пополнился 19 новыми машинами Агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг «Группы ГАЗ» до уровня ruBBB Новый Mercedes-Benz Sprinter Classic со спецзащитой и низкой крышей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ321
В Госдуме оценили заявление Порошенко59
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля734
Украина пожаловалась в ООН173
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение