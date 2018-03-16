Новинки Renault 2018: что компания покажет на выставке в Бирмингеме

С 24 по 26 апреля в Бирмингеме состоится ежегодная выставка коммерческого транспорта Commercial Vehicle Show 2018. Компания Renault будет участвовать в этом году уже в 20-ый раз. А на её стенде в общей сложности будут красоваться 13 новых автомобилей. Ключевой фигурой стенда станет первый в линейке французского производителя большой электрический фургон Master Z. E. Он оснащён 33-киловаттной батареей — такой же, как и Kangoo Z. E., а в продажу поступит уже в четвёртом квартале текущего года. Помимо этого, на выставке будут представлены: фургон-рефрижератор на базе Kangoo Z. E. ; дом на колёсах Trafic Camper Van; самосвал на базе фургона Master с двойной кабиной; фармацевтический фургон Master. В число дебютантов бирмингемского автосалона также войдут: фургон Renault Master для курьерских служб, оснащённый перегородкой и стеллажами, и модель Trafic Formula Edition с системой хранения Ready4Work от компании Sortimo. Винсент Туретт (Vincent Tourette), представитель марки Renault в Великобритании , сказал:

«Выставка CV Show — это отличная возможность для того, чтобы продемонстрировать нашим новым и существующим клиентам последние современные разработки компании».

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Новинки Renault 2018: что компания покажет на выставке в Бирмингеме

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