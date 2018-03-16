Ещё
Фольклорный ансамбль «Куделя» приглашает на «Весенние заклички»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фольклорный ансамбль «Куделя» приглашает на «Весенние заклички» 

Обручевский меридиан 16 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
В День весеннего равноденствия, по народным преданиям, наступало время весны. Люди помогали природе окончательно пробудиться от зимнего сна ярким звуком — исполнением специальных ритуальных песен.
С некоторыми из них участников мастер-класса «Весенние заклички» познакомит фольклорный ансамбль «Куделя». Ведущий творческий коллектив города Москвы уже не первый год помогает жителям столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских народных традиций. Место проведения: «Меридиан», зал № 247 (через служебный вход).
Начало: 21 марта в 19:00. Вход: свободный.
Обручевский меридиан: последние новости
Столичные школы оснастят современным оборудованием для изучения астрономии Историческая экскурсия по Воронцовскому парку состоялась 11 марта Серия экспериментальных выставок пройдет в управе Обручевского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ321
В Госдуме оценили заявление Порошенко59
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля734
Украина пожаловалась в ООН173
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение