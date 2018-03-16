Фольклорный ансамбль «Куделя» приглашает на «Весенние заклички»

В День весеннего равноденствия, по народным преданиям, наступало время весны. Люди помогали природе окончательно пробудиться от зимнего сна ярким звуком — исполнением специальных ритуальных песен.

С некоторыми из них участников мастер-класса «Весенние заклички» познакомит фольклорный ансамбль «Куделя». Ведущий творческий коллектив города Москвы уже не первый год помогает жителям столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских народных традиций. Место проведения: «Меридиан», зал № 247 (через служебный вход).

Начало: 21 марта в 19:00. Вход: свободный.