Предприятия Ростеха представили продукцию на выставке охотничьего и спортивного оружия IWA & OutdoorClassics

фото: IWA OutdoorClassics

Российские предприятия отрасли спецхимии, входящие в Госкорпорацию Ростех , приняли участие в 45-й Международной отраслевой выставке охотничьего и спортивного оружия и товаров для активного отдыха IWA & OutdoorClassics, которая проходила в Нюрнберге с 9 по 12 марта. В рамках мероприятия они сформировали пакет заказов более чем на 100 млн рублей.

В частности, на объединенном стенде была представлена широкая номенклатура охотничьих патронов, производимых Краснозаводским химическим заводом под маркой Reсord и Новосибирским механическим заводом «Искра». НИИ прикладной химии традиционно представил многофункциональный комплекс нелетального действия «Оса», обновленную модель уже поставляемого в Германию устройства «Антидог», сигнальные средства и пиротехнику для пейнтбола и страйкбола, Муромский приборостроительный завод и НПП «Краснознаменец» представил капсюли-воспламенители.

Повышенный интерес у посетителей выставки вызвал портативный огнетушитель «Стражник-3», производимый Чебоксарским производственным объединением им. В. И. Чапаева. Устройство представляет собой мобильный генератор пожаротущащего аэрозоля, способный эффективно справляться с большинством типов локальных возгораний. На международной выставке IWA-2018 данное устройство было представлено впервые.

«В ходе выставки предприятиями проведены переговоры более чем с 90 ключевыми зарубежными представителями отрасли, сумма заказов уже превысила 100 млн рублей, но по итогам года она может быть значительно увеличена. Помимо традиционного внимания к охотничьим патронам и их комплектующих стоит отметить интерес к продукции для военно-спортивных игр. В частности, страйкбольные гранаты НИИ прикладной химии пришлись по душе представителям бундесвера», — отметил первый заместитель директора по гражданской продукции НИИ прикладной химии Артем Муранов.

IWA OutdoorClassics — международная выставка спортивного и охотничьего оружия, аксессуаров и товаров для активного отдыха. IWA OutdoorClassics проходит в Нюрнберге уже более 40 лет. Организатором выставки является компания NürnbergMesse GmbH. IWA &OutdoorClassics — одна из самых больших выставок в мире: здесь представляют свою продукцию 1500 экспонентов из 56 стран, а количество посетителей доходит до 50 тыс.