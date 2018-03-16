Минтранс: Испания заинтересована в участии в проекте ВСМ Москва — Казань

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В Якутии проверяют таксистов после ДТП с четырьмя жертвами

Росгвардия показала редкие экспонаты на выставке в день 50-летия ведомственного музея

Суд взыскал с полигона ТБО в Кургане более 4,5 млн руб. за незаконную добычу песка