МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Испания выразила заинтересованность в участии в реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, говорится в сообщении Минтранса России по итогам XII Ближневосточной железнодорожной выставки Middle East Rail-2018.
"Государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Королевства Испания Хулио Гомес-Помар уведомил замминистра транспорта РФ Алана Лушникова о заинтересованности Испании в участии в проекте ВСМ Москва-Казань", — говорится в сообщении.