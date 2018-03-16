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Минтранс: Испания заинтересована в участии в проекте ВСМ Москва — Казань
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Минтранс: Испания заинтересована в участии в проекте ВСМ Москва — Казань 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Испания выразила заинтересованность в участии в реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, говорится в сообщении Минтранса России по итогам XII Ближневосточной железнодорожной выставки Middle East Rail-2018.
"Государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Королевства Испания Хулио Гомес-Помар уведомил замминистра транспорта РФ Алана Лушникова о заинтересованности Испании в участии в проекте ВСМ Москва-Казань", — говорится в сообщении.
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