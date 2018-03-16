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На избирательных участках Майкопа организуют культурную программу
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На избирательных участках Майкопа организуют культурную программу 

АиФ Адыгея 23 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Учреждения культуры и образования города Майкопа подготовили разнообразные творческие программы, чтобы подарить жителям праздничное настроение 18 марта, в день выборов Президента России.
По данным городского управления культуры, на каждом избирательном участке будут организованы концерты местных творческих коллективов, а также различные мастер-классы, игры и конкурсы.
«На участках, расположенных на базе образовательных учреждений, будут организованы презентации выставок, детских кружков и секций», — отметили в комитете по образованию города Майкопа.
Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
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