На избирательных участках Майкопа организуют культурную программу

Учреждения культуры и образования города Майкопа подготовили разнообразные творческие программы, чтобы подарить жителям праздничное настроение 18 марта, в день выборов Президента России.

По данным городского управления культуры, на каждом избирательном участке будут организованы концерты местных творческих коллективов, а также различные мастер-классы, игры и конкурсы.

«На участках, расположенных на базе образовательных учреждений, будут организованы презентации выставок, детских кружков и секций», — отметили в комитете по образованию города Майкопа.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.